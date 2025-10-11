في عيد ميلاده الـ 64 .. ماذا قال عمرو دياب عن المرأة ؟



يحتفل الهضبة عمرو دياب، اليوم السبت 11 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 64، إذ أنه من مواليد 11 أكتوبر 1961.



وقال عمرو دياب في لقاء نادر مع عماد الدين أديب، متحدثا عن المرأة: "فهم الجنس الآخر بيكون بحسب الخبرة، ومن خبرتي هى إنسانة حساسة وبشوف المرأة كطيبة وتملي أقول أنا بحب الطيبة وهى كلمة اتعودنا عليها من أمهاتنا وتحمل معاني كتير أوي، وبشوف التعامل مع المرأة مش صعب".



وأضاف: "بشوف التعامل مع الفنان صعب، لأن الفنان بيفكر وممكن يكون أناني أوي مع نفسه غصب عنه مش بايده، لأنه محطوط في كادر صعب أوي يفكر في حد تاني حوليه قبل ما يخلص اللي قدامه ومحطوط في (السبوت) على طول".



يذكر أن، عمرو دياب تزوج من الفنانة شيرين رضا وأنجب منها ابنته "نور" وانفصل عنها، ثم تزوج من زينة عاشور وأنجب منها عبدالله وكنزي وجنا وانفصل عنها.



