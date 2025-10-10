إعلان

بإطلالة رياضية.. جورجينا تثير الجدل في أحدث ظهور مع كلابها - صور

كتب : مصراوي

10:27 م 10/10/2025
    جورجينا مع كلابها من أحدث ظهور
    جورجينا مع كلابها من أحدث ظهور
    جورجينا مع كلابها من أحدث ظهور
    جورجينا مع كلابها من أحدث ظهور
    جورجينا مع كلابها من أحدث ظهور (2)

كتب- مروان الطيب:
نشرت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستجرام.
وظهرت جورجينا في الفيديو بإطلالة رياضية رفقة كلبيها، إذ قامت باصطحابهما في أحد الأماكن العامة.

واحتفت جورجينا بوجودها في فرنسا، وحضورها عدد من عروض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس، ونشرت فيديو مجمع لعدد من الإطلالات التي حضرت بها.
وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد في المحافل السينمائية العالمية كان آخرها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
وتعد جورجينا هي الأم البيولوجية لابنتين من كريستيانو رونالدو، وهما "آلانا وبيلا"، ويعتبران من أطفالهما البيولوجيين، بينما كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو هم أبناؤه أيضًا ولكنهم ليسوا من جورجينا.
يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

جورجينا رودريجز كريستيانو رونالدو

