بالصور- نجمات الوسط الفني في حفل زفاف إيناس الدغيدي

كتب- مروان الطيب:

حرصت عدد من نجمات الفن على حضور عقد قران المخرجة إيناس الدغيدي الذي يقام مساء اليوم الجمعة بحفل عائلي اقتصر على وجود الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وجاء بين الحضور النجمة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة هالة صدقي، الإعلامية بوسي شلبي وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

وفوجئ جمهور المخرجة إيناس الدغيدي مؤخرا بقرار إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته، إذ أوضحت "الدغيدي" عن إقامة حفل زفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت"الدغيدي" صورة لها مع زوجها عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت:"أصدقائي الغالين ، كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم اصدقائي كلالمحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكمياحبايب، إيناس أحمد".

اقرأ أيضا:

"فطار الأبطال".. ياسمين صبري تكشف سر رشاقتها وروتينها اليومي





مي عمر تتعاقد على فيلم "شمشون ودليلة" مع السبكي



