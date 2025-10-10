إعلان

بالصور- لحظة كتب كتاب المخرجة إيناس الدغيدي وسط فرحة عريسها

كتب : مصراوي

08:13 م 10/10/2025
    عقد قران إيناس الدغيدي
    عقد قران إيناس الدغيدي
    كتب كتاب المخرجة إيناس الدغيدي
    عقد قران إيناس الدغيدي
    عقد قران إيناس الدغيدي
    إيناس الدغيدي وعريسها

كتب- مروان الطيب:
تحتفل المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي،حاليا، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.
وحرصت المذيعة بوسي شلبي على نشر الصور الأولى من لحظات الاحتفال وتوقيع عقد الزواج" كتب الكتاب".
وحضر الحفل البسيط عدد من من الأهل والأصدقاء المقربين من خارج وداخل الوسط الفني.

وأقيمت مراسم عقد القران في فيلا خاصة بالقاهرة، بعيدا عن الكاميرات وفقا للقرار الذي أعلنته المخرج إيناس الدغيدي عبر حسابها على الفيسبوك منذ أيام.

وكانت تعرضت الدغيدي لموجة هجوم وسخرية عقب إعلان خبر زواجها وسط مزاعم بأن العريس يصغرها بـ 20 عاما.

