بـ علم مصر.. شريف منير يحتفل بصعود المنتخب الوطني لكأس العالم 2026

احتفل الفنان شريف منير بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لبطولة كأس العالم 2026.

ونشر شريف منير صورة وهو يحمل العلم المصري عبر حسابه على انستجرام وكتب: " مبروك لمصر التأهل لكأس العالم 2026 دايما منصورة وانا من المنصورة".

كما شارك شريف منير في احتفالات ذكرى نصر السادس من أكتوبر، ونشر صورة من كواليس فيلم "السرب" عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "بمناسبة اكتوبر العظيم، الصورة من فيلم السرب واحد من الأفلام اللى بعتز بيها جدا".

يذكر أن شريف منير يشارك بفيلم "ريد فلاج" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، نسرين أنينـ تأليف أحمد محيي، إخراج محمود كريم ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

