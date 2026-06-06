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طرح البوستر الرسمي لفيلم "شمشون ودليلة" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب : مروان الطيب

05:50 م 06/06/2026

احمد العوض ومي عمر

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كشفت الشركة المنتجة لفيلم "شمشون ودليلة" عن البوستر الرسمي للفيلم استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.
وتصدر البوستر نجمي الفيلم الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر في أول تعاون لهما على شاشة السينما، وظهرا وهما يحاولان الإمساك بماسة على طريقة الماتادور الإسباني وسط العديد من الانفجارات من حولهما.

كواليس فيلم "شمشون ودليلة"

تدور أحداث الفيلم حول شابة تعمل في ملهى ليلي للنخبة، وتلجأ إلى جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم في الخفاء.
ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز، عصام السقا، خالد سرحان، قصة محمود حمدان، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج رؤوف السيد.

مي عمر تنتظر عرض فيلم "الغربان" مع عمرو سعد

تشارك الفنانة مي عمر الفنان عمرو سعد بطولة فيلم "الغربان" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.
تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية قبل ساعات من معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.
ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز ميون، تأليف وإخراج ياسين حسن.

بوستر فيلم شمشون ودليلة

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مي عمر أحمد العوضي سينما فيلم شمشون ودليلة

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