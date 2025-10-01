إعلان

20 صورة لنجوم الفن في عيد ميلاد ريهام حجاج

كتب : معتز عباس

07:11 م 01/10/2025
    ماجد المصري وهلا السعيد
    ليلى علوي في عيد ميلاد ريهام حجاج (2)
    عبير صبري ويسرا وريهام حجاج وبوسي شلبي
    ليلى علوي في عيد ميلاد ريهام حجاج
    ريهام حجاج وصديقاتها في عيد ميلادها
    ليلى علوي ونسرين امين وبوسي شلبي وسلوى خطاب في عيد ميلاد ريهام حجاج
    خالد سليم ونانسي صلاح وهالة السعيد
    ريهام حجاج وبوسي شلبي وصديقاتهم
    بوسي شلبي وصديقاتها

كتب - معتز عباس:


احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها، وسط حضور كبير من نجمات الفن.


والتقطت ريهام حجاج صورًا تذكارية في عيد ميلادها، بجانب زملائها من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة عبير صبري، والفنانة يسرا، ليلى علوي، والفنان ياسر جلال، والفنانة هلا السعيد، يوسف الشريف.


كما حضر عيد ميلاد ريهام حجاج، كلًا من الإعلامية بوسي شلبي، عماد زيادة، هالة صدقي، نجلاء بدر، نسرين أمين، وخالد سليم، ونانسي صلاح، غيرهم.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج فكان مسلسل "أثينا" الذي عُرض في رمضان 2025، بمشاركة نخبة من النجوم بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، وجايدا منصور، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.


