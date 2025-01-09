تفاصيل أول حفلات رامي صبري بعد طرح "فعلا مبيتنسيش"

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب رامي صبري، لتقديم أول حفلاته، عقب طرح دويتو أغنية "فعلا مبيتنسيش" ، الذي قدمه بمشاركة المطرب تامر حسني.

المطرب رامي صبري يقدم الحفل في أوبن إير مول في مدينتي، بمشاركة مؤدي أغاني الراب إيلموند.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 650، و 1000 جنيه، وتفتح أبواب الدخول للجمهور في الخامسة مساءا، ويمنح الأطفال من عمر8 سنوات تذكرة كاملة، ولا يسمح بالدخول لمن هم أقل من 8 سنوات.

المطرب رامي صبري، شارك في إنتاج و تقديم كليب "فعلا مبيتنسيش"، الذي احتل المركز الأول في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، مع وصول عدد مشاهداته إلى ما يزيد عن المليون و700 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناة المطرب تامر حسني في موقع يوتيوب، مساء الإثنين الماضي.

الأغنية، كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.