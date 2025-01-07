سارة سلامة جريئة وياسمين صبري أنيقة بفستان أبيض.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها، على موقع "انستجرام"، صورًا من مشاركتها في مسلسل "نقطة سودة"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية ملابس رياضية.

درة

شاركت الفنانة درة ، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في 2025.



ليلى علوي

احتفلت النجمة ليلى علوي، بعيد ميلادها الـ 63 الذي وافق يوم 4 يناير، ونشرت صورا من عيد ميلادها الذي ارتدت خلاله فستان قصير، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

فرح الزاهد

شاركت الفنانة فرح الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، رفقة قطتها.

ناهد السباعي

احتفلت الفنانة ناهد السباعي، بعيد ميلاد المخرج محمد شاهين، بحضور الفنانة منة شلبي، والسيناريست تامر حبيب، ووجهت له تهنئة عبر موقع "انستجرام".

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم أنظار متابعيه على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة شتوية مميزة.

جنات

احتفلت الفنانة جنات بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 6 يناير، ونشرت صورة لها بجوار شجرة "الكريسماس" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جوري بكر

خطفت الفنانة جوري بكر الأنظار، من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

ملك زاهر

حرصت الفنانة الشابة ملك زاهر على مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".