شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية "عسل حياتي" على "تليجرام"

كتب- هاني صابر:

طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أحدث أغانيها الجديدة "عسل حياتي" على تطبيق"تليجرام".

ونشرت شيرين، بوستر الأغنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "عسل حياتي.. اسمعوها دلوقتي على تليجرام"

أغنية "عسل حياتي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع النابلسي.

يذكر أن، شيرين عبد الوهاب تواصل طرح عدد من أغاني ألبومها الجديد وسط حذف شركة روتانا لهذه الأغاني نظرًا للنزاع القضائي بينهما مؤخرًا، وأعلنت شيرين بعدها عن طرح أغانيها عبر حساب بعنوان "البوتجاز" عبر تطبيق الفيديوهات "rumble"، عقب مواصلة حذف الأغاني وكان آخرها "قالك نسيني" بعد دقائق من طرحها.

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