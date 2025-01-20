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ميرهان حسين تنشر صورا من إطلالتها الجريئة في حفل "Joy Awards"

12:11 م الإثنين 20 يناير 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة من إطلالتها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ميرهان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عالم من الفرح".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر أوي، ما شاء الله، كيكة بالفراولة، جمالك حمال، الحلوة، تحفة".

يذكر أن، ميرهان حسين تنتظر عرض أحدث أعمالها، إذ تشارك في مسلسل "أمير العوامري" مع الفنان هاني سلامة، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، إلا أنه خرج من السباق قبل انطلاقه بأيام.

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ميرهان حسين Joy Awards حفل Joy Awards المملكة العربية السعودية نجوم الفن
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