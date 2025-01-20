ريم البارودي جريئة ومنة شلبي بصحبة نبيلة عبيد وناهد السباعي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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20 صورة لنجمات الفن خطفن الأنظار بفساتين سوداء ساحرة في حفل جوي أوردز

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ويزو

ظهرت الفنانة ويزو بإطلالة أنيقة، ارتد خلالها فستان أنيق باللون الأبيض ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يوسف الشريف

تألق الفنان يوسف الشريف خلال ظهوره في حفل توزيع جوائز Joy Awards" الذي أقيم في مدينة الرياض، ونشر الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر ببدلة كلاسيك.

كريم عبد العزيز وزجته

خطف الثنائي كريم عبد العزيز و زوجته هايدي سرور الأنظار إليهم، أثناء تواجدهم في حفل توزيع جوائز Joy Awards"، ولاقوا الثنائي إعجاب الجمهور.

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة جديدة لها وظهرت خلالها مع الفنانة ياسمين رئيس، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "أخيرًا صورة لحسم الجدل".

منة شلبي

شاركت الفنانة منة شلبي متابعيها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من، صورة جديدة لها، وظهرت مع كلًا من الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة ناهد السباعي.

ريم البارودي

شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها صورة لها، خلال حضورها حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة جريئة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتظهر بإطلالة ساحرة مرتدية فستان أسود طويل.

تارا عماد

تألقت الفنانة تارا عماد خلال حضورها حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم مساء أمس بالرياض، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها طويل باللون الأحمر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

دينا الشربيني

خطفت الفنانة دينا الشربيني الأنظار، بإطلالتها الساحرة من حضورها حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم مساء أمس بالرياض، وظهرت مرتدية فستان طويل منفوش، أبرز جمالها.

ميرنا جميل

كشفت الفنانة ميرنا جميل عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا، ونشرت الصور، عبر حسابها بموقع "انستجرام".