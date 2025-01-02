بالصور| أسماء جلال على البحر احتفالا بالعام الجديد

"جمهور الذهب".. أول تعليق من حسين الجسمي بعد حفله في السعودية (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها على السوشيال ميديا صورا جديدة بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد.

نشرت أسماء الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "سنة جديدة سعيدة"، ظهرت في الصور بإطلالة كاجوال ارتدت تيشرت باللون الأسود وبنطلون جينز، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

يذكر أن الفنانة أسماء جلال، يعرض لها مسلسل "فقرة الساحر" على منصة "يانغو بلاي"، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم طه دسوقي، علي قاسم، وليد فواز، الفنانة بسمة ضيف شرف، من تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، إنتاج طارق الجنايني.

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