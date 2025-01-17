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"مصر تتحدث عن نفسها".. هبة مجدي تكشف عن زيارتها للمتحف المصري الكبير

01:02 م الجمعة 17 يناير 2025
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  • عرض 6 صورة
    هبة مجدي في المتحف المصري الكبير
  • عرض 6 صورة
    هبة مجدي تكشف عن زيارتها للمحتف المصري الكبير
  • عرض 6 صورة
    الفنانة هبة مجدي في المتحف المصري الكبير
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    هبة مجدي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 6 صورة
    هبة مجدي
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كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة هبة مجدي، عن زيارتها للمتحف المصري الكبير، والتقطت العديد من الصور التذكارية هناك، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت هبة مجدي بإطلالة كلاسيكية، وحرصت على التقاط صور تذكارية مع عدد من التماثيل هناك، وكتبت: "مصر تتحدث عن نفسها".

وكان الظهور الأخير للفنانة هبة مجدي بمشاركتها كضيف شرف بأحداث مسلسل "ساعته وتاريخه" الذي عرض مؤخرًا وشارك ببطولته مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

وتدور أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه" في إطار من الجريمة والتشويق، حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد صيام، محمد شاهين، مايان السيد، محمود السراج، خالد كمال، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

يذكر أن، الفنانة هبة مجدي تشارك بالجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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هبة مجدي المتحف المصري الكبير نجوم الفن
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