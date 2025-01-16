رحاب الجمل تنشر جلسة تصوير "جريئة".. وزينة تعلق

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رحاب الجمل الأنظار، من أحدث جلسة تصوير "جريئة" خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت رحاب صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، والتي نالت إعجاب الفنانة زينة.

تفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ست الكل رحاب هانم"، "بطل الأبطال"، "وشك منور يا نجمة"، "منورة يا جميلة".

وكان آخر مشاركات الفنانة رحاب الجمل في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، وعرض في شهر سبتمبر الماضي، وشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما، وهم: محمد محمود عبدالعزيز، محمد القس، هاني عادل، إيهاب فهمي، قصة ريمون مقار، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

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