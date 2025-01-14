أصالة تروج لأول أعمالها الغنائية في 2025

كتبت - نوران أسامة:

روجت الفنانة السورية أصالة نصري لأحدث أغانيها، دون الكشف عن اسمها، من كلمات أنور المشيري وألحان شريف أحمد.

ونشرت أصالة مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "لكل أخ، من كل أخت أغنيتي، لكل سند لعائلته وأمان وعوض إذا غاب من هو الأمان والسند (الأب)، الله يحفظ أخي وإخوانكم ويحفظ سلطان اللي الأغنية هديته من أخته الحبيبة، ولأهل العين محبتي ودعواتي بدوام الأمان والسلام لمدينتهم الهادئة الراقية. الإخوة طمأنينة الحياة ومستقر الروح وشركاء قلوب آبائهم، الله يجمع كل الإخوة على الحب والوفاء والتقدير لتعمر الدنيا بالمحبة".

يُذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرًا أغنية "سوريا جنة"، وهي من كلمات بتول زيدان وألحان يارا أحمد.

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