أصغر منه بـ 12 عاما.. معلومات عن هدى الناظر التي أنهت عزوبية مصطفى شعبان

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت هدى الناظر، قوائم تريند موقع فيسبوك، عقب إعلان النجم مصطفى شعبان، رسميا عن زواجهما منذ عدة أشهر.

النجم مصطفى شعبان، خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي، كشف أسباب تأجيله الكشف عن زواجه من سيدة الأعمال هدى الناظر، وقال: "قررنا الزواج من فترة، ثم أجلنا القرار بسبب مرض والدي، وبعد شفائه قال لي لازم تتجوز حالا وإلا مش هخرج من المستشفى، واتجوزنا في حفل عائلي، وحددنا أكثر من موعد للإعلان لكن كانت الظروف غير مناسبة فيتم التأجيل، لكن الحمد لله تمت".

يذكر أن الحديث عن زواج النجم مصطفى شعبان، وهدى الناظر كان قد بدأ في يناير 2024.

من هي هدى الناظر؟

- من مواليد 1982

- والدها مصري ووالدتها إنجليزية

- تخرجت من الجامعة الأمريكية عام 2006

- عام 2007، بدأ اسمها يتردد بقوة، بعد توجيه النجم عمرو دياب، الشكر لها في تترات كليب أغنية "نقول إيه".

- كشف النجم عمرو دياب في عام 2008، عن كونها المنتج المنفذ، في كليب أغنية "وياه".

- هدى الناظر تولت أيضا مناصب عديدة خلال رحلة تعاونها مع النجم عمرو دياب، منها مديرة إذاعة دياب FM، وشركة ناي إلى جانب كونها المتحدثة الإعلامية بإسمه.

- في 2017 انتهت رحلة تعاون هدى الناظر، مع النجم عمرو دياب.

- طاردت هدى الناظر العديد من الأزمات في عامها الأخير، منها اتهامها بصفع أحد محبي "عمرو" في حفل غنائي، إلى جانب الشائعات عن وجود ارتباط عاطفي بينها وبين النجم العربي الأشهر.

- تعرفت على النجم مصطفى شعبان عام 2009 .

- هدى الناظر أصغر عمرا من مصطفى شعبان، والفارق بينهما 12 عام "حسب تأكيده في برنامج واحد من الناس".



النجم مصطفى شعبان، يقوم ببطولة مسلسل "حكيم باشا"، المقرر عرضه في رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.