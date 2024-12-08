بالصور| نجوم الفن على السجادة الحمراء لفعاليات ثالث أيام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر

جدة- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إذ تواجد بعضهم في ندوة الفنانة منى زكي التي أقيمت ضمن برنامج تكريمها، كما حرص البعض الآخر على حضور عرض الجزء الثاني من فيلم سكر.

وكان من بين حضور فعاليات اليوم الثالث: نادية الجندي، نبيلة عبيد، لبلبة، علا رشدي، هنا شيحة، آسر ياسين، محمد فراج، بسنت شوقي.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي أقيم مساء يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: مايكل دوجلاس، كاثرين زيتا جونز، عامر خان، ويل سميث، سبايك لي، يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، أمينة خليل، أحمد حلمي، ماجد المصري، أحمد داود.