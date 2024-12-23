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"إيه المشكلة يعني؟".. ماذا قال شادي شامل عن حقيقة إجرائه عمليات التجميل؟

07:05 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

الفنان شادي شامل

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كتب- مروان الطيب:
تحدث الفنان شادي شامل، عن خضوعه لعدد من عمليات التجميل خلال الفترة الماضية، ورد على الانتقادات التي واجهها.

وحل شادي شامل ضيفًا على برنامج "بره الصندوق" الذي يعرض على قناة "هي"، وتطرق خلال حديثه عن سر غيابه عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، وعلاقته بنجوم الوسط الغنائي، ومشاريعه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن خضوعه لعدد من عمليات التجميل قال: "أنا كبرت وشكلي اتغير، كلمة عمليات التجميل دي صعبة أوي، أنا مشلتش وشي وركبت واحد تاني، هي رتوش بسيطة، كل فنانين مصر بتعمل كل حاجة، فيه رجالة كتير فنانين ونجوم كبار من زمان جدًا، بيعملوا كده والجمهور عارف كل حاجة، إيه المشكلة يعني؟".

وتعرض شادي شامل مؤخرًا لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور له عن "النحت"، وكتب شامل عبر حسابه على "فيسبوك": "كلها بقت نحت وميكروبلدنج ولاشز وفيك نيلز وفيلر واكستنشن وتقولك مفيش شبهي في بلدك، والله كلكم بقيتوا شبه بعض".

يذكر أن أخر مشاركات شادي شامل الفنية كانت من خلال مسلسل "المرافعة" بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عام 2014.

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شادي شامل عمليات التجميل
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