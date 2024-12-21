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"جريئة".. أحدث جلسة تصوير لـ إيمان العاصي والجمهور يغازلها

03:29 م السبت 21 ديسمبر 2024
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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت إيمان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية فستان جرئ.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر ما شاء الله" ، "مش ممكن الحلاوة" ، "أحلى واحدة" ، "جميلة جدا" ، "العسل".

جدير بالذكر أن إيمان العاصي عُرض لها مؤخرًا مسلسل "برغم القانون" وشاركها في البطولة محمد القس، هاني عادل، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، محمد محمود عبدالعزيز، عايدة رياض، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ايمان العاصي الفنانة إيمان العاصي جلسة تصوير
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