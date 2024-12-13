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غدا.. المركز القومي للسينما يقيم عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة

10:30 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

المركز القومى للسينما

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كتبت- نوران أسامة:

في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين المستقلين، يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، يوم السبت المقبل بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر عرض كلاً من الفيلم الروائي القصير "فرح" إخراج محمد حافظ ، والفيلم الروائي القصير "تحت شجرة التفاح" إخراج محمد علاء، والفيلم التسجيلي "نملة" إخراج أيمن مجدي.

وعقب عرض الأفلام، ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها الجمهور.

يُذكر أن، نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي ، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.

نادي السينما المستقلة

وزارة الثقافة المركز القومي للسينما نادي السينما دار الأوبرا المصرية
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