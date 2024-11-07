حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي يولد من جديد وأرى العودة قوية

كتبت- منى الموجي:

قال النجم حسين فهمي، رئيس "القاهرة السينمائي الدولي"، إن المهرجان يولد من جديد في دورته الـ45، والمقرر انطلاقها مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر.

وأضاف في بيان صحفي صادر عن المهرجان: "وكأن التوقف الذي حدث في العام الماضي وقفة صحية تمكنا فيها من جمع أوراقنا واستعادة تماسكنا وإعادة حساباتنا. إنها بمثابة بداية جديدة رائعة للمهرجان، أو كما يطلقون عليه باللغة الإنجليزية come back".

وتابع حسين "أنا أرى أن العودة قوية وأتمنى أن يستعيد المهرجان مكانته من خلالها. أدعو الجمهور للتواجد وحضور الفعاليات المختلفة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من برنامج أفلام قوي ومتنوع إلى فعاليات مهمة بالإضافة إلى التواصل مع ضيوف المهرجان من صناع الأفلام والنجوم".

وأشار إلى أن الدورة الأخيرة للمهرجان حققت مبيعات تذاكر عالية جدًا، إذ وصل عدد الحضور إلى 45,000 مشاهد، متمنيا تجاوز هذا العدد بشكل كبير والوصول إلى أعداد أكبر في الدورة الجديدة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن تفاصيل دورته الـ45 في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، بحضور: حسين فهمي، عصام زكريا، محمود حميدة، أحمد حافظ، لبلبة، تامر كروان، درة، كندة علوش.