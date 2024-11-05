عباس أبو الحسن يخوض تجربة القفز الحر بالمظلات.. وهند صبري تعلق

شارك الفنان عباس أبو الحسن في فعاليات مهرجان Jump Like a Pharaoh بنسخته السابعة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع فريق مصر للقفز الحر بالمظلات.

ونشر عباس أبو الحسن، صورا له أثناء خوض تجربة القفز الحر بالمظلات، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الأدرينالين يحث على تجربة الموت التي لا يمر بها سوى عدد قليل من الناس، خاصة عندما تعرف أنني كلاسيكي 101 رهاب عالية".

وعلقت الفنانة هند صبري على الصور، وكتبت: "برافو"، وكتبت علا رشدي، في التعليقات: "عملتها كنت هاموت، برافو عبس".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎عباس أبو الحسن‎‏ (@‏‎abbasaboelhassan‎‏)‎‏

يُذكر أن آخر مشاركات عباس أبو الحسن كسيناريست كان مسلسل "آسيا" عام 2013 بطولة النجمة منى زكي، وعلى الجانب الآخر شارك عباس أبو الحسن كممثل بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية كان آخرها فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف.

اقرأ أيضا..

هنا شيحة تحتفل بمعرض والدها الجديد: "الفن روحك وحياتك.. دائمًا متجدد"

"قلب موسيقانا"..أحمد الفيشاوي ينعى أسطورة الموسيقى الأمريكي