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عباس أبو الحسن يخوض تجربة القفز الحر بالمظلات.. وهند صبري تعلق

09:25 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عباس أبو الحسن داخل الطائرة قبل خوض تجربة القفز بالمظلات
  • عرض 5 صورة
    عباس أبو الحسن يقفز بالمظلات
  • عرض 5 صورة
    عباس أبو الحسن داخل الطائرة قبل خوض تجربة القفز بالمظلات
  • عرض 5 صورة
    عباس أبو الحسن يقفز بالمظلات
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شارك الفنان عباس أبو الحسن في فعاليات مهرجان Jump Like a Pharaoh بنسخته السابعة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع فريق مصر للقفز الحر بالمظلات.

ونشر عباس أبو الحسن، صورا له أثناء خوض تجربة القفز الحر بالمظلات، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الأدرينالين يحث على تجربة الموت التي لا يمر بها سوى عدد قليل من الناس، خاصة عندما تعرف أنني كلاسيكي 101 رهاب عالية".

وعلقت الفنانة هند صبري على الصور، وكتبت: "برافو"، وكتبت علا رشدي، في التعليقات: "عملتها كنت هاموت، برافو عبس".

يُذكر أن آخر مشاركات عباس أبو الحسن كسيناريست كان مسلسل "آسيا" عام 2013 بطولة النجمة منى زكي، وعلى الجانب الآخر شارك عباس أبو الحسن كممثل بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية كان آخرها فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف.

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عباس أبو الحسن مهرجان Jump Like a Pharaoh القفز الحر بالمظلات وزارة الشباب والرياضة انستجرام عباس أبو الحسن هند صبري فيلم شقو
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