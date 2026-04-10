كشف الفنان عمرو سعد، عن تكوين البعض انطباعات غير حقيقية تجاهه بسبب تصريحاته التي يدلي بها.

عمرو سعد: لا يوجد ما يدعو للغرور في مسيرتي

وقال عمرو سعد ببرنامج"أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي: "لا يوجد ما يدعو للغرور في مسيرتي، وقد أُسيء فهمي أحيانا لدى بعض الإعلاميين أو النقاد بسبب تصريحات صدرت مني مؤخرا، وأعتذر عن ذلك، قد تتكون انطباعات غير حقيقية عن الشخص".

عمرو سعد: يفهم خجلي على أنه غرور

وتابع: "أنا أبسط بكثير مما يقال عني، ومنذ بداية عملي الفني، لم أكن أجيد الحديث الإعلامي، وقد يفهم خجلي على أنه غرور، وهذا غير صحيح تماما".

وأضاف عمرو سعد: "قصرت في حق نفسي فيما يتعلق بالأحاديث الإعلامية، لكنني أحب أن أتحدث بحرية، حتى لو أغضب كلامي البعض، وأتمنى أن يعيد الجمهور فهم شخصيتي".

يذكر أن، آخر أعمال عمرو سعد مسلسل "إفراج" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2026 وهو من بطولة ناهد السباعي، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

