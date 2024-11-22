لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بينهن جيهان الشماشرجي.. 25 صورة لنجمات سينجل على السجادة الحمراء بختام القاهرة السينمائي

11:22 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة سولاف فواخرجي
  • عرض 20 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 20 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    دعاء حكم
  • عرض 20 صورة
    ساندي
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 20 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 20 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر (1)
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر (2)
  • عرض 20 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور لها على الريد كاربت (1)
  • عرض 20 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور لها على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    هند عاكف (1)
  • عرض 20 صورة
    هند عاكف (2)
  • عرض 20 صورة
    هند عاكف
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد
  • عرض 20 صورة
    دعاء حكم
  • عرض 20 صورة
    ياسمينا العبد (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير/ إسلام فاروق - محمود عبدالناصر:

حرصت نجمات الفن والسينما على الظهور بإطلالات مميزة وجريئة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.
وحضر حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي العديد من النجمات "السينجل"، أبرزهم: يسرا، ليلى علوي، رانيا يوسف، نسرين طافش، جيهان الشماشرجي، إلهام صفي الدين، نورهان منصور، وغيرهم من النجمات.

شهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

مهرجان القاهرة السينمائي دعاء حكم أمينة خليل ميرهان حسين ليلى علوي جيهان شماشرجي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماذا حدث بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 ؟

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية