بالصور.. أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر:

اختتم مساء اليوم الجمعة، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 45 هذا العام، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وشهد ريد كاربت حفل الختام حضور العديد من الفنانين مع أزواجهم، وخطفوا الأنظار فور وصولهم وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز الكابلز والثنائيات على السجادة الحمراء لحفل ختام القاهرة السينمائي كل من الفنان الكبير حسين فهمي وزوجته، الفنان محمد ثروت وزوجته، الفنان محمد رياض وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنان هاني عادل وزوجته الفنانة دياموند بو عبود، الفنان أمير شاهين وزوجته.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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