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"جريئة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45 (صور)

07:56 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف على الريد كاربت
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    الفنانة رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وخطفت رانيا، الأنظار إليها، والتقطت عددا من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وكان من أبرز حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، الموزع الموسيقي تامر كروان، الفنان محمد رياض، الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنانة القدير ميمي جمال، المخرج الكبير يسري نصرالله، الإعلامي عمرو الليثي، المخرجة إيناس الدغيدي، الإعلامية هالة سرحان، الفنان محمود حميدة، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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رانيا يوسف افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي دار الأوبرا المصرية
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