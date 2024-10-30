"وداعًا صديقي وحبيبي".. هكذا ودعت إسعاد يونس مصطفى فهمي

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة إسعاد يونس الفنان الكبير مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عام، بعد صراع مع المرض.

ونشرت إسعاد، صورة الراحل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "وداعاً صديقي وحبيبي مصطفي فهمي، ربنا يسعد روحك في الجنة وينعم على حسين أخويا وصاحبي وجميع أفراد الأسرة بالصبر والقبول، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعانى الفنان الراحل مصطفى فهمي من تعب شديد خلال الساعات القليلة الماضية على إثر مضاعفات العملية التي أجراها وفارق الحياة تاركًا وراءه مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة وتعاون مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

وكانت آخر مشاركات مصطفى فهمي الفنية بفيلم "أهل الكهف" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، للمخرج الكبير عمرو عرفة وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

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