ولاء الشريف تنعى الفنان الراحل حسن يوسف

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة ولاء الشريف الفنان الراحل حسن يوسف، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ربنا يرحمه ويغفرله اللهم آمين".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

الفنان حسن يوسف أحد أبرز نجوم السينما المصرية، قدم العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما العربية، ومن بين أعماله القط والسمان والمغامرون الثلاثة وأصعب جواز وشقيقة القبطية وفي الدراما التليفزيونية قدم عشرات الأعمال بينها ليالي الحلمية وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسةوغيرها.

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