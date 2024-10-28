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مي عمر بـ "جيبة قصيرة" في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صورة)

02:04 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بـ"جيبة قصيرة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة بجد" ، "القمر" ، "الملكة" ، "ما شاء الله" ، "مفيش كلام يوصفها" ، "أجمل ميوشة".

يذكر أن، مي عمر تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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مي عمر السوشيال ميديا مسلسل إش إش
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