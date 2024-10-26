حلا شيحة توجه رسالة للنساء في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق (صور)

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ووجهت من خلالها رسالة للنساء.

ونشرت حلا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الفل، كوني دايما مبتسمة وبسيطة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " يومك جميل إن شاء الله" ، "يا اللي جمالك نوع تاني" ، "قمر ما شاء الله"، "صباحو حلا والزين كله" ، "القمر" ، "العسل كله".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حلا شيحة مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي ونجله نور ونشوى مصطفى وعدد من النجوم.

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