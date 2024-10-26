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حلا شيحة توجه رسالة للنساء في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق (صور)

12:01 م السبت 26 أكتوبر 2024
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ووجهت من خلالها رسالة للنساء.

ونشرت حلا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الفل، كوني دايما مبتسمة وبسيطة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " يومك جميل إن شاء الله" ، "يا اللي جمالك نوع تاني" ، "قمر ما شاء الله"، "صباحو حلا والزين كله" ، "القمر" ، "العسل كله".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حلا شيحة مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي ونجله نور ونشوى مصطفى وعدد من النجوم.

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حلا شيحة نجوم الفن مسلسل إمبراطورية ميم
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