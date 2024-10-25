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عمرو دياب يتألق في حفله الغنائي بالكويت (صور)

11:42 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
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كتب- هاني صابر:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا ضخما ليلة أمس في الكويت على مسرح أرينا الذي يعد أضخم مسرح حفلات في دولة الكويت.

وصعد "دياب" إلى المسرح وسط تفاعل وحفاوة كبيرين من الحضور، حيث بدأ كعادته بأغنية "يا أنا يا لأ" التي ألهبت حماس الجمهور .

وقدم الهضبة باقة من أجمل أغنياته مثل "يا أنا يا لا وده لو اتساب وبحبه وبرج الحوت ونقول ايه ووياه وشكرا من هنا لبكرة ، وقمرين وتملي معاك".

كما قام "دياب" بغناء ميدلي يضم أغاني نور العين وليلي نهاري و العالم الله، كما قدم ميدلي آخر غنا فيه: يدق الباب و هي عاملة ايه و تنسى واحدة". وبعدها غنى "يتعلموا ويا قمر" قبل أن يختتم الحفل بأغنية "هتدلع".

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا غنائيا ضخما أول أمس في دبي، وشهد الحفل حضورا كبيرا من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمجتمع والمال، خاصة وأن الحفل يعد الأكبر الأضخم في هذا الإطار .

جدير بالذكر، أن عمرو دياب سيحيي حفلا غنائيا مع منصة أنغامي في كايرو جيت ، يوم الجمعة 8 نوفمبر المقبل، تحت شعار “حدث العام”.

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