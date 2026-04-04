استقبل الفنان حاتم صلاح عزاء والده داخل مسجد الرحمن الرحيم، بعد رحيله عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، حيث بدت ملامح التأثر واضحة عليه وعلى أفراد أسرته.

وصول نجوم الفن عزاء والد حاتم صلاح

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين، الذين حرصوا على تقديم واجب المواساة، من بينهم إياد نصار، ويزو، ورحمة أحمد، ودينا سامي، وإسماعيل فرغلي، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن حاتم صلاح أعلن وفاة والده يوم الأربعاء الماضي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه، مؤكداً إيمانه بقضاء الله وقدره.

كما أقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر يوم الخميس الماضي بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، داعيًا الله أن يتغمد والده بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، مطالبًا الجميع بالدعاء له.

