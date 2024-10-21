جومانا مراد تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها (صور)

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة جومانا مراد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت جومانا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حب نفسك".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل ربي يحميكي، قمر يا جوجو، ملكة جمال، جمالك ودلالك، الأسود يليق بك، ما شاء الله على الجمال".

يذكر أن، آخر مشاركات جومانا مراد كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار، وآخرين، وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد".

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