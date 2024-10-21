إعلان

جومانا مراد تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها (صور)

01:10 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جومانا مراد (2)
  • عرض 3 صورة
    جومانا مراد (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة جومانا مراد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت جومانا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حب نفسك".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل ربي يحميكي، قمر يا جوجو، ملكة جمال، جمالك ودلالك، الأسود يليق بك، ما شاء الله على الجمال".

يذكر أن، آخر مشاركات جومانا مراد كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار، وآخرين، وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد".

اقرأ أيضا:

هكذا روجت سارة سلامة لمسلسلها الجديد "نقطة سودة"

بـ مشهد من "نيللي وشريهان".. دنيا سمير غانم تنشر فيديو طريف مع ابنتها كايلا

جومانا مراد نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سبب خروج مسلسل يحيى الفخراني مبكرا من دراما رمضان 2025

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو