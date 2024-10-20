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سهر الصايغ مع أبطال عملية إيلات: "من أقرب الصور لقلبي"

11:54 م الأحد 20 أكتوبر 2024

سهر الصايغ

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سهر الصايغ متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سهر، صورة لها مع أحد أبطال عملية المدمرة إيلات، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: "واحدة من أقرب الصور لقلبي مع الأبطال الحقيقيين لتفجير إيلات".

وكانت الفنانة سهر الصايغ شاركت في الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشارك سهر الصايغ في مسلسل "أسود باهت" بطولة، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبد الخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، محمد حجازي مصمم جرافيك المسلسل، وإشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي.

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سهر الصايغ إيلات
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