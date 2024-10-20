نبيل الحلفاوي يهنئ الزمالك على التأهل لنهائي السوبر المصري ويوجه رسالة لعواد

كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية 5/4

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ضربة الجزاء التي ارتطمت بالقائم ثم ركبة عواد ثم خارج المرمى، الهدف الذي لم يحتسب لـ تسلل بسنتيمترات، التصدي الوحيد في ركلات الترجيح لعواد، كلها أعلنت عن الطريق إلى الأهلي".

ووجه الحلفاوي تهنئة للزمالك بعد التأهل، وكتب:" تهنئة للزمالك، ودعوات بالتوفيق للأهلي ليكتمل سيناريو مواجهة تعيد الاتزان المفقود لبعض المسئولين، تهنئة خاصةً لعواد الفائز بثاني تعادل".

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، عقب الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر، بين الزمالك والفائز من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

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