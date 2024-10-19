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بعد استقبال أحمد حلمي له.. ماجد المصري يوجه رسالة لصناع "ميمو" (صور)

01:55 م السبت 19 أكتوبر 2024
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كتب- هاني صابر:

شارك الفنان ماجد المصري، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو خلال حضوره عرض مسرحية "ميمو" للفنان أحمد حلمي.

ونشر ماجد، الفيديو الذي ظهر فيه وهو يستقبله "حلمي" بالأحضان عقب صعوده للمسرح، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إمبارح كان يوم جميل جدا.. كانت سهرة ممتعة للعرض المسرحي الراقي الرائع الممتع (ميمو) بقيادة النجم العبقري (أحمد حلمي) والمنتج صاحب الرؤية المختلفة حقا في تطوير شكل المسرح (حمدي بدر)".

وأضاف: "شكرا لكل نجوم العرض (الجميلة أسماء جلال، الخطير حمدي الميرغني، الغالي محمود رضوان، الرائعة رحمة، العسل مريم الجندي، والطفل المعجزة عبد الرحمن ..شكرا للمؤلف ضياء محمد والمخرج هشام عطوة".

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

مسرحية "ميمو" بطولة أحمد حلمي، أسماء جلال، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

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ماجد المصري أحمد حلمي نجوم الفن
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