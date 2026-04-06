كشفت الفنانة هبة عبد الغني تفاصيل كواليس تقديمها لشخصية "سناء" في مسلسل "رأس الأفعى"، مضيفة أن دورها اعتمد على تراكيب معقد لشخصيات واقعية من المجتمع، ما تطلب منها مجهودًا كبيرًا للوصول إلى تقديم أداء يقنع المشاهدين.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة CBC، أن الشخصية لم تكن مستندة إلى نموذج واحد، بل جاءت كمزيج من نماذج مختلفة، وهو ما دفعها للاهتمام بأدق التفاصيل، سواء في الأداء أو طريقة الحديث.

تفاصيل دور هبة عبدالغني في رأس الأفعى

وأضافت أنها اعتمدت على خبراتها السابقة وملاحظاتها الشخصية، إلى جانب متابعة نماذج مشابهة في الواقع، ما ساعدها على بناء الشخصية بشكل واقعي، خاصة في ظل حساسية الدور داخل أحداث المسلسل.

وأشارت هبة عبد الغني إلى أنها شعرت بقلق كبير قبل بدء التصوير، خوفًا من عدم تقديم الشخصية بالشكل المطلوب، مؤكدة أن أي خطأ بسيط كان من الممكن أن ينعكس سلبًا على العمل، لكنها أشادت بتعاون فريق العمل، الذي لعب دورًا مهمًا في خروج المسلسل بصورة متكاملة.

كواليس مسلسل "رأس الأفعى"

يكشف مسلسل "رأس الأفعى" مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولاتها تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد، وسط محاولات الأمن الوطني ملاحقتهم وإفشال مخططاتهم، ويحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أمير كرارة، أحمد غزي، شريف منير، كارولين عزمي، مراد مكرم، ماجدة زكي، تأليف هاني سرحان ونسمة سمير، إخراج محمد بكير.

