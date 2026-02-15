إعلان

رمضان 2026.. ثلاثية "شادي" وعودة ياسر عبدالرحمن "تشعل" منافسة صنّاع موسيقى المسلسلات

كتب : مصطفى حمزة

01:11 م 15/02/2026
كتب- مصطفى حمزة:

يسابق صناع الموسيقى التصويرية الزمن للانتهاء من وضع اللمسات الموسيقية النهائية للأعمال الدرامية المقرر عرضها ضمن ماراثون دراما رمضان 2026.

ويشهد الموسم منافسة شرسة وتنوعاً موسيقياً كبيراً، بعودة قامات فنية كبيرة بجانب تواجد أبرز الملحنين على الساحة؛ وهو ما يرصده "مصراوي" في التقرير التالي:

عودة "ياسر عبدالرحمن" عبر "رأس الأفعى"

تأتي على رأس مفاجآت هذا العام، العودة القوية للموسيقار الكبير ياسر عبدالرحمن، الذي يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "رأس الأفعى"، ليسجل عودة منتظرة إلى الساحة الدرامية بعد فترة غياب.

شادي مؤنس.. "هاتريك" رمضاني

ويفرض الموسيقار شادي مؤنس تواجدًا قويًا هذا الموسم من خلال 3 أعمال درامية دفعة واحدة، ويتولى وضع الموسيقى التصويرية لمسلسلات: "مناعة"، و"فن الحرب"، بالإضافة إلى مسلسل "علي كلاي".

خالد الكمار

يشارك الموسيقار خالد الكمار في السباق الرمضاني بمسلسلين، الأول هو "عين سحرية" من بطولة عصام عمر وباسم سمرة، والمقرر عرضه عبر شاشة "ON"، والثاني مسلسل "كان ياما كان" للنجم ماجد الكدواني.

خالد حماد

يضع الموسيقار خالد حماد بصمته اللحنية على مسلسل "فخر الدلتا"، الذي يخوض به الفنان أحمد رمزي أولى بطولاته المطلقة في موسم رمضان.

محمد مدحت

وضع المؤلف الموسيقي محمد مدحت، موسيقى مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" للنجم ياسر جلال، والمقرر عرضه حصرياً على قناة "ON" ومنصة "Watch it".

ليال وطفة

تضع المؤلفة الموسيقية ليال وطفة الموسيقى التصويرية لمسلسل "على قد الحب"، وهو من بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة.

عادل حقي

يستمر التعاون الناجح بين الموسيقار عادل حقي، والنجم مصطفى شعبان للمرة الرابعة على التوالي في مسلسل "درش"، بعد نجاحاتهما السابقة في "حكيم باشا"، و"المعلم"، و"بابا المجال".

تامر كروان

يضع الموسيقار تامر كروان الموسيقى التصويرية لمسلسل "حكاية نرجس"، وهو من بطولة النجمة ريهام عبدالغفور.

أمين بوحافة

يقدم الموسيقار التونسي أمين بوحافة الموسيقى التصويرية لمسلسل "صحاب الأرض"، والمسلسل من بطولة منة شلبي، وإياد نصار.

كريم عبدالوهاب

يقوم المؤلف الموسيقي، كريم عبد الوهاب، للموسم الثالث على التوالي، بوضع مسلسل "المداح: أسطورة النهاية"، في سادس مواسم المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم حمادة هلال.

رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 موسيقى المسلسلات

