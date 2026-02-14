إعلان

رمضان 2026..ميشيل ميلاد يروج لمسلسل "النص التاني": "يارب نعرف ليه سموه النص"

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 14/02/2026

الفنان ميشيل ميلاد

يواصل فريق عمل مسلسل "النص التاني" الترويج لمسلسل استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر الفنان ميشيل ميلاد أحد أبطال المسلسل، بوستر منفرد لشخصيته ضمن أحداث المسلسل عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "معانا شوية سقاسيق حلوة في رمضان يارب تعجبكوا ويارب نعرف ليه سموه النص".

عرض الجزء الأول من مسلسل "النص" بموسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول عبدالعزيز النُص الذي يتحول من مجرد نشال سيئ السمعة إلى بطل شعبي، وذلك بعد تأسيسه حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وينضم لها العديد من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، صدقي هر، تأليف شريف عبد الرحمن وعبد الرحمن جاويش، إخراج حسام علي.

كواليس مسلسل "النص التاني"

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "النص" حول النص الذي يجمع فريقه من أجل هوية جديدة تضمن لابنه منصور دخول المدرسة وسعيا لحياة آمنة بعيدًا عن مطاردة المستعمر الإنجليزي، إذ يضطر النص للعودة إلى المتاعب والعمل مع الألمان كجاسوس ضد الانجليز، مستغلًا حالة العداء بين الطرفين في 1942 حيث كانت مصر إحدى ساحات الحرب العالمية الثانية.

أعمال ينتظر عرضها ميشيل بشاي في رمضان 2026

يشارك الفنان ميشيل ميلاد، الفنان مصطفى غريب بطولة مسلسل "هي كيميا" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم دياب مريم الجندي، سيد رجب، تأليف مهاب طارق، إخراج إسلام خيري.

ميشيل ميلاد يروج لمسلسل النص التاني

الفنان ميشيل ميلاد ميشيل ميلاد بمسلسل النص التاني مسلسل النص التاني رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

