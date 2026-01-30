إعلان

بالصور| طارق لطفي وباسم سمرة يحضران العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026

كتب : منى الموجي

08:45 م 30/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    باسم سمرة وطارق لطفي
  • عرض 3 صورة
    طارق لطفي وباسم سمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

شهدت السجادة الحمراء للعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، تواجد عدد كبير من نجوم الفن وصناعه، للكشف عن تفاصيل الموسم الذي تنطلق فعالياته بعد أيام قليلة.

واستقبلت السجادة الحمراء، النجوم: طارق لطفي، باسم سمرة، خالد زكي، الكاتب أيمن سلامة، المخرج محمود كامل، أمل بوشوشة، إيناس كامل، ملك قورة، أحمد عزمي، أحمد سعيد عبدالغني، صفوة، نرمين الفقي، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أحمد فؤاد سليم، عمر رزيق، وليد فواز، محمد القس، كامل الباشا.

الفنان طارق لطفي يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل فرصة أخيرة، والذي يجمعه بالفنان الكبير محمود حميدة.

جدير بالذكر أن العرض هو أمسية يجتمع فيها أبرز النجوم وأصحاب الرؤى في الصناعة لاستعراض مجموعة مختارة من أكثر مسلسلات موسم رمضان المرتقبة.

العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 دار الأوبرا الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام.. هل يجوز شرعًا؟
زكاة و مواريث

الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام.. هل يجوز شرعًا؟

أفيخاي أدرعي ينعى هدى شعراوي.. والجمهور يعلق:"شو علاقتك؟ا"
زووم

أفيخاي أدرعي ينعى هدى شعراوي.. والجمهور يعلق:"شو علاقتك؟ا"
الزراعة تكشف حقيقة انتشار المبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية والحيوانية
أخبار مصر

الزراعة تكشف حقيقة انتشار المبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية والحيوانية
الأنيميا ليست مرضًا.. حسام موافي يحذر من تناول حبوب الحديد دون تشخيص
أخبار مصر

الأنيميا ليست مرضًا.. حسام موافي يحذر من تناول حبوب الحديد دون تشخيص
بث مباشر الحلقة الـ23 من برنامج دولة التلاوة.. حضور وزير الأوقاف يشعل الأجواء
أخبار مصر

بث مباشر الحلقة الـ23 من برنامج دولة التلاوة.. حضور وزير الأوقاف يشعل الأجواء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟