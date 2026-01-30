بالصور| طارق لطفي وباسم سمرة يحضران العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

شهدت السجادة الحمراء للعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، تواجد عدد كبير من نجوم الفن وصناعه، للكشف عن تفاصيل الموسم الذي تنطلق فعالياته بعد أيام قليلة.

واستقبلت السجادة الحمراء، النجوم: طارق لطفي، باسم سمرة، خالد زكي، الكاتب أيمن سلامة، المخرج محمود كامل، أمل بوشوشة، إيناس كامل، ملك قورة، أحمد عزمي، أحمد سعيد عبدالغني، صفوة، نرمين الفقي، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أحمد فؤاد سليم، عمر رزيق، وليد فواز، محمد القس، كامل الباشا.

الفنان طارق لطفي يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل فرصة أخيرة، والذي يجمعه بالفنان الكبير محمود حميدة.

جدير بالذكر أن العرض هو أمسية يجتمع فيها أبرز النجوم وأصحاب الرؤى في الصناعة لاستعراض مجموعة مختارة من أكثر مسلسلات موسم رمضان المرتقبة.