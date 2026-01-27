إعلان

سر الفستان الأحمر.. العوضي يثير الجدل بصورة مع بطلات "علي كلاي" والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

11:33 م 27/01/2026

أحمد العوضي يروج لمسلسل علي كلاي

كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أحمد العوضي الترويج لمسلسل "علي كلاي" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع بطلات المسلسل هن الفنانة درة، الفنانة يارا السكري، المطربة رحمة محسن، والفنانة سارة بركة وظهرن بفساتين حمراء، وكتب العوضي على الصورة: "علي كلاي والحسناوات الأربعة".

وانهالت عليه التعليقات من قبل جمهوره ومتابعيه وكتبوا: "أجمد مسلسل، الجميلاتا الأربعة قصدك، أحلى علي كلاي، أيه ألبوم تملي معاك ده، ليه اخترت اللون الأحمر، اللون الاحمر بقى حلو دلوقتي، ياسمين عبد العزيز بوستر مسلسلها بالاحمر وشكلها أجمل، ياسمين عبد العزيز اجمل".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

علي كلاي أحمد العوضي مسلسلات رمضان 2026

