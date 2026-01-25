نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من كواليس مسلسله الجديد "الكينج"، المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني 2026.

وكتب إمام: "أضخم إنتاج لمسلسل عربي في 2026، شكرًا للمنتج الكبير عبدالله أبو الفتوح، والمشرف على الإنتاج الأستاذ محمد السيد، على حرصهم إنه يبقى أحلى وأجمد مسلسل في رمضان".

وتابع: "تحياتي لكل مجموعة MBC المحترفين والمحترمين، بقيادة حبيبي الأستاذ الناجح المتألق محمد عبدالمتعال، وصديقي المحترف الشاطر الأستاذ محمد مصطفى، على الدعم والحب ده".

وأضاف: "كل التقدير والاحترام لمنصة MBC شاهد، أقوى منصة في الوطن العربي، وبالأخص الأستاذة آية مدحت، والأستاذة رانيا بدر، على مجهودهم واهتمامهم، تقريبًا ده أحلى مسلسل عملته لحد دلوقتي، إن شاء الله يعجبكم جدًا".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، ببطولة مسلسل "كوبرا"، وضم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

اقرأ أيضًا:

"أمسية لا تنسى".. ليلى زاهر تنشر لحظات رومانسية مع زوجها هشام جمال

هنا شيحة تدخل تريند صور 2016 وتستعيد ذكرياتها مع شقيقاتها