كشفت قناة "ام بي سي مصر"، عن البوستر الرسمي لمسلسل "الكينج" بطولة النجم محمد إمام، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت القناة البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "انتظروا الكينج في 2026".

كما نشر محمد إمام البوستر عبر صفحته الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الكينج وصل، استعدوا للي جاي علشان اللي جاي ماجاش زيه، استنوا مسلسل الكينج على القنوات الأعلى مشاهدة Mbc وشاهد أجمد منصة في الوطن العربي في شهر رمضان إن شاء الله".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.