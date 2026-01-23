رمضان 2026.. تارا عماد تكشف عن شخصيتها بمسلسل "إفراج"

كشفت الفنانة تارا عماد، عن شخصيتها التي ستقدمها في مسلسل "إفراج" الذي تخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت تارا، بوسترها بالمسلسل، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "كراميلا.. مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦".

مسلسل"إفراج" تدور أحداثه الدرامية حول رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

ويشارك في بطولة العمل كل من عمرو سعد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، وتارا عماد، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.