إعلان

رمضان 2026.. طرح ملصق دعائي لمسلسل "بابا وماما جيران" بطولة أحمد داود

كتب : منى الموجي

08:39 م 21/01/2026

مسلسل بابا وماما جيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل بابا وماما جيران، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، على قناة mbc مصر، عن الملصق الدعائي الرسمي.

ظهر على الملصق النجم أحمد داود، وبجواره طفلة يقفان في شرفة منزلهما.

مسلسل بابا وماما جيران بطولة: أحمد داود، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، وإخراج محمود كريم. إنتاج صادق الصباح.

من ناحية أخرى، انتهى أحمد داود من تصوير فيلميه الكراش وإذما، ومن المقرر عرضهما في 2026.

فيلم الكراش بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

مسلسل بابا وماما جيران رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 عايدة رياض أحمد داود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية
أخبار المحافظات

بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
مسرح و تليفزيون

"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
هل ارتفعت أسعار "آيفون" في مصر؟ رد رسمي يحسم الجدل
أخبار و تقارير

هل ارتفعت أسعار "آيفون" في مصر؟ رد رسمي يحسم الجدل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام