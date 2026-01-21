رمضان 2026.. طرح ملصق دعائي لمسلسل "بابا وماما جيران" بطولة أحمد داود

كتبت- منى الموجي:

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل بابا وماما جيران، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، على قناة mbc مصر، عن الملصق الدعائي الرسمي.

ظهر على الملصق النجم أحمد داود، وبجواره طفلة يقفان في شرفة منزلهما.

مسلسل بابا وماما جيران بطولة: أحمد داود، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، وإخراج محمود كريم. إنتاج صادق الصباح.

من ناحية أخرى، انتهى أحمد داود من تصوير فيلميه الكراش وإذما، ومن المقرر عرضهما في 2026.

فيلم الكراش بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.