إعلان

"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة تشويه صورتها

كتب : هاني صابر

08:18 م 21/01/2026 تعديل في 08:20 م

وائل عبدالعزيز مع شقيقته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

علق الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، على الصور المتداولة لشقيقته عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتشويه صورتها.

وكتب شقيق ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه على فيسبوك: "هتتجاب أنت واللي وراك واللي مشغلينك وهحبسكم كلكم.. اتقل ده أنا مستني اللقطة دي من ٥ سنين".

وأضاف: "ده كان كبيرك الضرب من تحت الحزام زي النسوان .. بس ربك أذن وغطاء الستر عنك اترفع... بكرة تنور صفحات وزارة الداخلية.. البلد فيها قانون".

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعربت عن استيائها الشديد من الحملات الإلكترونية التي تستهدفها الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على فيسبوك: "الحملات بدأت ومطلعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي !! كل دة عشان اعلان المسلسل نزل ؟؟ أمال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟".

وأضافت: "اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس ..حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب".

ياسمين عبدالعزيز وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز مسلسل وننسى اللي كان رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
رياضة محلية

"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
زووم

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام