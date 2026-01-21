كتب- هاني صابر:

علق الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، على الصور المتداولة لشقيقته عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتشويه صورتها.

وكتب شقيق ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه على فيسبوك: "هتتجاب أنت واللي وراك واللي مشغلينك وهحبسكم كلكم.. اتقل ده أنا مستني اللقطة دي من ٥ سنين".

وأضاف: "ده كان كبيرك الضرب من تحت الحزام زي النسوان .. بس ربك أذن وغطاء الستر عنك اترفع... بكرة تنور صفحات وزارة الداخلية.. البلد فيها قانون".

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعربت عن استيائها الشديد من الحملات الإلكترونية التي تستهدفها الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على فيسبوك: "الحملات بدأت ومطلعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي !! كل دة عشان اعلان المسلسل نزل ؟؟ أمال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟".

وأضافت: "اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس ..حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب".