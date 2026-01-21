كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان الكبير سيد رجب تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بحجر واحد" الذي تم تغيير اسمه ليصبح "هي كيميا"، ويشارك به ضمن السباق الرمضاني لعام 2026.

المسلسل بطولة مصطفى غريب ومحمد دياب إخراج إسلام خيري، ومن تأليف مهاب طارق وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

ويطل سيد رجب في نفس الموسم على جمهوره من خلال مسلسل "بيبو"، بطولة أحمد بحر (كزبرة)، إخراج أحمد شفيق، تأليف ورشة تامر محسن وإنتاج شركة ميديا هب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني يتناول رحلة شاب يجد نفسه في مواجهة واقع قاس والكثير من التحديات والصعوبات لتحقيق حلمه.

يذكر أن سيد رجب طُرح له مؤخرا في دور العرض المصرية والعربية فيلم "الست" الذي يتناول سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، ويسلط الضوء على أبرز المحطات في حياتها الفنية والشخصية، وجسد فيه شخصية والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي.

الفيلم تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم: منى زكي وأحمد خالد صالح.