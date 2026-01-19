أعلنت منصة الترفيه العالمية نتفليكس، عن قائمة تضم الأعمال الفنية الجديدة التي تنتظر الجمهور في 2026، وعودة أعمال سبق وحققت نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصور جديدة.

وتضم القائمة:

جرس إنذار: الحفرة

فيلم

يأخذنا الفيلم إلى فصل جديد في حياة منى (أسيل موريا)، ومشاعل (موضي عبدالله)، وهبة (وفاء الوافي). فالعلاقة التي جمعتهن يومًا لم تعد كما كانت؛ وكل ما حدث في الماضي لم تُطوَ صفحته، بل عاد ليظهر في تفاصيل يومية دقيقة: في الصمت، وفي الشك، وفي البعد الذي يزداد بينهن يومًا بعد يوم.

ومع انضمام ماريا (أسيل سراج) إلى المجموعة، يتصاعد التوتر بشكل ملحوظ. فصورتها "المثالية" تخفي ما هو أعمق، وحضورها الذي يغيّر توازن المجموعة، ويفتح جراحًا قديمة ونقاطا حساسة ظن الجميع أنها أُغلقت.

وفي لحظة مشحونة، ومع اقتراب عاصفة مطرية، تتصاعد المواجهة بين الفتيات، قبل أن يحدث ما لا يُتوقع: انهيار مفاجئ في ساحة المدرسة، تُحاصر على إثره كل من منى ومشاعل وماريا داخل حفرة مخفية تحت الأرض.

هناك، تحت السطح، لا يعود التحدي محصورًا في الخروج فحسب، بل في قول المكتوم، ومواجهة كل ما كَسَر جسر الصداقة بينهن: عتب مؤجّل، وخلافات متراكمة، وحقيقة لا يمكن الهروب منها.

الفيلم بطولة: موضي العبدالله، أسيل موريا، أسيل سراج، وفاء الوافي، أضوى فهد، دارين البايض و عايشة الرفاعي

الخلّاط+، الموسم الأول

مسلسل

يعود مسلسل الخلّاط+ من جديد، بعدما تحول الفيلم إلى مسلسل يقدم في كل حلقة قصة مستقلة يقوم مخرجون جدد بإخراجها، من بينهم: المخرج عزيز الجسمي ومحمد العجمي وطاقم تمثيل جديد، ليقدم أربع حكايات تجمع بين الصراع من أجل البقاء، والسخرية، والفوضى غير المتوقعة بين المدينة والصحراء. ومع خروج شخصيات الحكايات من مناطق راحتها في المدن، تفرض الصحراء قوانينها الخاصة، وتكشف عن حسّ فكاهي قاحل مثل رمالها.

المسلسل بطولة: محمد الدوخي، زياد العمري، مالك نجر، فهد المطيري "أبو سلو"، عبدالله الدريس، فراس المباركي، علي الكلثمي، الشاعر مانع بن شلحاط، والشاعر سعيد بن مانع.

النصاب

مسلسل

يحوّل المحتال المحترف "حبيب" الدهاء إلى فن مُتقن، منفذاً عمليات عالية المخاطر بذكاء ولمسة ماكرة، في محاولات دائمة للتفوق على محقق عنيد يرفض السماح له بالإفلات، ولكن كل خطة مُحكمة يضعها "حبيب" تدفع به إلى طريق المحقق من حيث لا يدري، وتدور بين الطرفين مطاردةٌ مشحونة بالتوتر شبيهة بمطاردة بين قط وفأر، تتبدل فيها الأدوار باستمرار، أما الحقيقة فتظل دائمًا بعيدة المنال.

المسلسل بطولة: عبدالله السيف، علي كاكولي، فاي فؤاد، وشيرين رضا.

الحب أعمى: حبيبي – الموسم الثاني

مسلسل

بعد النجاح الكبير الذي حققه، وترشيحه لجائزة إيمي، يعود "الحب أعمى: حبيبي" بموسمه الثاني. مقدماً مجموعة جديدة من الشبان والشابات العُزاب من العالم العربي في رحلة البحث عن شريك الحياة. تواصل هذه التجربة الاجتماعية طرح سؤالها: هل يمكن للحب أن ينتصر على المظاهر؟ ويخوض المشاركون اختبارًا عاطفيًا يتمحور حول الصدق والالتزام وتحديات بناء مستقبل مشترك بعد سقوط الحواجز.

أحبك من زمان

فيلم

بعد نجاح فيلم شهر زي العسل، تعود نور الغندور إلى نتفليكس في كوميديا رومانسية جديدة من إنتاج إيجل فيلمز. يشارك نور البطولة علي كاكولي.

تنقلب حياة هيا رأسًا على عقب بعد إعلان خطوبة صديقها المقرّب "جواد" بصورة مفاجئة، لتطفو على السطح مشاعر دفينة مُربكة. يتناول الفيلم الصداقة، اللحظة المناسبة للحب، وقوة المشاعر التي تنمو بهدوء.

الفيلم بطولة: نور الغندور، علي كاكولي، شوق الهادي، فاطمة الشريف.

النفس المطمئنة

مسلسل

عودة مشحونة بالقلق تتحول إلى رحلة نفسية مظلمة في هذا العمل، من بطولة يعقوب الفرحان، وبمشاركة لافتة من هيا عبدالسلام.

مع عودة طلال إلى الوطن، تبدأ الحدود بين الذنب والرغبة والنزعات المظلمة داخله في التلاشي. ومع تصاعد مشاعر مكبوتة لقصة حب قديمة، يشتد الظلام داخله، ليُطرح السؤال الأكثر رعبًا: هل يستطيع طلال الخلاص من ماضيه، أم أن الماضي سبقه إلى الحاضر وجعله فريسة لهذا الظلام؟

المسلسل بطولة: يعقوب الفرحان، هيا عبدالسلام، ليلى عبدالله، غادة الملا.

دبي بلينج – الموسم الرابع

مسلسل

يعود برنامج الواقع بموسم جديد، إذ تلتقي وجوه مألوفة بوجوه جديدة، تحتدم المنافسة، ويُختبر الولاء، وتتشابك العلاقات في موسم مليء بالدراما والمفاجآت.