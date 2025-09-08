تعرف على جوائز الدورة الـ 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

أسدل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، الستار على دورته الـ32، وذلك بمسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وبحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بجانب فناني المسرح المصري والعربي والعالمي.

وكان من بين الحضور: المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، عبدالله عويس رئيس دائرة المسرح بالشارقة، والنجم محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والفنان الكويتي محمد المنصور، والمخرج ناصر عبدالمنعم، والدكتور أيمن الشيوي، وعدد كبير من أعضاء اللجنة العليا وأعضاء اللجان التنفيذية.

وبدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية چاسمين طه، بفيلم تسجيلي عُرض به ملخص لكل فعاليات المهرجان خلال الأيام السبع الماضية، من ندوات وعروض وورش مسرحية، ومن جانبه قال الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان: ها نحن بصدد الانتهاء من فعاليات الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، لقد قضينا أسبوعاً متميزاً شاهدنا وتحاورنا وتفاعلنا مع العديد من التجارب المسرحية المختلفة، والتي أضاءت مسارح االقاهرة، ودائماً تكون الفنون هي أرقى لغة للتعارف ويأتي المسرح بصراعاته كعنصر أساسي لهذه الفنون، هكذا عودنا المسرح هذا الساحر".

وقبل إعلان الجوائز كرمت إدارة المهرجان عدد من العاملين باللجان التنفيذية، وهم: منى عابدين، ريهام أحمد، زينب محمد المصري، محمود حسب الله، كما تم تكريم لجنة المشاهدة، وهم: الناقد أحمد خميس، المخرج أحمد طه، الدكتور أميرة الوكيل، الناقد باسم صادق، الدكتورة رجوى حامد، الكاتبة رشا عبدالمنعم، الدكتورة عبير فوزي، الدكتور عمرو الأشرف، المخرج هاني عفيفي، ومقرري اللجنة، ومنهم: زيزي المصري، كذلك تم تكريم لجنة التحكيم.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادات التقدير التالية:

- شهادة تقدير للفنانة ياسمين سمير عن دورها في عرض "رماد من زمن الفتونة" - مصر.

- شهادة تقدير للفنانة إليسا موتو عن دورها في عرض "كوبليا" - إيطاليا.

- شهادة تقدير للفنانة استريلا جارسيا عن دورها في عرض "بطاقات ممزقة"- إسبانيا.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة قررت اللجنة منحها لعرض "الجريمة والعقاب" - مصر.

أما جائزة أفضل ممثلة وقيمتها مائة ألف جنيه، رشح لها كل من: شذى سالم العراق - سودابة أكبر البحرين- أندريا تانسي رومانيا، وذهبت الجائزة إلي شذى سالم عن دورها في عرض سيرك - العراق.

وجائزة أفضل ممثل وقيمتها مائة ألف جنيه، رشح لها: محمد عبدالله البحرين- أحمد شرجي العراق- علاء قحطان العراق، وذهبت الجائزة مناصفة إل ى كل من: علاء قحطان عن دوره في عرض سيرك - العراق ومحمد عبدالله عن دوره في عرض قهوة ساخنة - البحرين.

جائزة أفضل سينوغرافيا وقيمتها مائة ألف جنيه ورشح لها عرض هاشتاج نوتيل رومانيا وعرض كوبليا إيطاليا وعرض روضة العشاق تونس. وذهبت الجائزة إلى عرض كوبليا - إيطاليا.

أما جائزة أفضل نص وقيمتها مائة ألف جنيه وترشح لها كل من بوكثير دومة عن نص عطيل وبعد تونس - جواد الأسدي عن نص سيرك- العراق - معز العاشوري عن نص روضة العشاق- تونس، وحصل عليها جواد الأسدي عن نص سيرك، أما جائزة أفضل مخرج وقيمتها مائة ألف جنيه و التي ترشح لها كل من: معز العاشوري عن عرض روضة العشاق تونس - كاترينا موتشي عن عرض كوبليا إيطاليا - جواد الأسدي عن عرض سيرك العراق، ذهبت الجائزة إلى معز العاشوري - تونس.

وكانت جائزة أفضل عرض وقيمتها خمسمائة ألف جنيه، والتي ترشح لها: عرض روضة العشاق - تونس - كوبليا إيطاليا - هاشتاج نوتيل رومانيا، من نصيب عرض هاشتاج نوتيل رومانيا.